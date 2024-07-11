Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 Temmuz haftasında önemli bir artış gösterdi. Sektörün kredi hacmi, 35 milyar 294 milyon liralık bir artışla 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liraya yükseldi.

Kredi hacminde büyüme

BDDK’nın haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 Temmuz itibarıyla 35 milyar 294 milyon lira arttı. Önceki hafta 13 trilyon 803 milyar 205 milyon lira olan kredi hacmi, bu artışla birlikte 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liraya ulaştı.

Mevduatlarda düşüş

Aynı dönemde bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere 248 milyar 431 milyon lira azalarak 16 trilyon 198 milyar 904 milyon liraya düştü. Mevduatların azalması, bankaların likidite yönetiminde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Tüketici kredileri ve ticari krediler

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, 5 Temmuz itibarıyla 1 milyar 189 milyon lira artarak 1 trilyon 727 milyar 574 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin 447 milyar 409 milyon lirası konut, 89 milyar 948 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 190 milyar 218 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari krediler ise 3 milyar lira artarak 1 trilyon 713 milyar 2 milyon liraya çıktı. Bu artış, ticari faaliyetlerin de kredi kullanımını artırdığını gösteriyor.

Bireysel kredi kartı alacakları

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalarak 1 trilyon 466 milyar 931 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 513 milyar 437 milyon lirasını taksitli, 953 milyar 494 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 435 milyon lira artarak 218 milyar 534 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 463 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Bu dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 5 milyar 571 milyon lira artarak 2 trilyon 982 milyar 455 milyon liraya yükseldi.