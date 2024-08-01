26 Temmuz ile biten haftada, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 156 milyar 784 milyon 422 bin lira artışla 17 stok 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya çıktı. Aynı dönemde TL mevduatın yüzde 1,84'ü artarak 10 adet 547 milyar 446 milyon 517 bin liraya ulaştı. Yabancı para (YP) mevduat mevduatı ise yüzde 0,14 azalarak 6 adet 136 milyar 573 milyon 343 bin lira oldu.

Yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında artış

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 195 milyar 978 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Bu tutarın 165 milyar 186 milyon doları yurt içinde sahiplerinin hesaplarında toplandı. Yurt içi oranlarının toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilerin göz önünde bulundurulduğu, 26 Temmuz itibarıyla 771 milyon patlama görüldüğü görüldü.

Tüketici kredilerinde yükseliş

Mevduat bankalarındaki kredileri, geçen hafta yüzde 0,95 artarak 1 seçenek 656 milyar 314 milyon 294 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,66 artışla 1 işlemle 598 milyar 83 milyon 376 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,87 artışla 1 egzersizle 962 milyar 189 milyon 389 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki ticaret kredilerinin 405 milyar 562 milyon 422 bin lirası konut, 66 milyar 942 milyon 635 bin lirası aracı ve 1 silindirli 183 milyar 809 milyon 237 bin lirası diğer kredilerden oluşturuldu. Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Temmuz ile biten haftada 79 milyar 828 milyon 975 bin lira artarak 13 seans 545 milyar 101 milyon 709 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılların aynı özelliklerine göre yüzde 37,56 artış kaydetti.