Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 Temmuz itibarıyla 118 milyar 559 milyon lira arttı ve toplam kredi hacmi 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liraya yükseldi. Bu artış, sektörün kredi ve mevduat yapısında önemli değişimlere işaret ediyor.

Kredi hacmindeki artış

BDDK'nın haftalık bültenine göre, 12 Temmuz itibarıyla sektörün kredi hacmi 118 milyar 559 milyon lira artarak 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liradan 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liraya ulaştı. Bu artış, kredi talebindeki yükselişi ve bankaların kredi verme kapasitesindeki genişlemeyi yansıtıyor.

Mevduatlarda yükseliş

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 474 milyar 3 milyon lira artarak 16 trilyon 672 milyar 907 milyon liraya çıktı. Mevduatlardaki bu artış, bankaların likidite yönetimindeki başarısını ve müşterilerin mevduat tercihlerindeki değişimi gösteriyor.

Tüketici kredilerinde durum

Tüketici kredilerinin tutarı, 12 Temmuz itibarıyla 13 milyar 129 milyon lira artışla 1 trilyon 740 milyar 703 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde konut kredileri 448 milyar 605 milyon lira, taşıt kredileri 89 milyar 344 milyon lira, ihtiyaç kredileri ise 1 trilyon 202 milyar 754 milyon lira olarak gerçekleşti. Taksitli ticari kredilerin tutarı da 8 milyar 149 milyon lira artarak 1 trilyon 721 milyar 151 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacakları

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 485 milyar 280 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 512 milyar 39 milyon lirası taksitli, 973 milyar 242 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar ve yasal öz kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 529 milyon lira artışla 225 milyar 62 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 868 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 20 milyar 269 milyon lira artarak 3 trilyon 2 milyar 724 milyon lira oldu.

Kur korumalı mevduat (KKM)

KKM bakiyesi, geçen hafta yüzde 2,5 ve 48 milyar 929 milyon lira azalarak 1 trilyon 942 milyar 615 milyon liraya geriledi. Bu düşüş, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü azalışı işaret etti.