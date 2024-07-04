Bankacılıkta dijitalleşme tüm hızıyla sürerken, geçtiğimiz yıllarda başlayan ve müşterilerin banka şubesine gitmeden uzaktan müşteri olabildiği sistemin kullanıcı sayısı hızla artıyor. Peki, uzaktan banka müşterisi nasıl olunabiliyor, hesap açtırmak mümkün mü?İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024’ün ilk beş ayında 3,3 milyon kişi uzaktan bankacılıkla banka müşterisi oldu.

Bu rakam 2024’ün ilk beş ayında banka şubesinden işlem tamamlayanla neredeyse eşit. Geçtiğimiz yıl ise banka şubesine giderek müşteri olanlarla, uzaktan bankacılıkla müşteri olanlar arasında 1 milyonun üzerinde fark bulunuyordu ve şubeden hesap açanların sayısı uzaktan hesap açanlara göre yüzde 42 daha fazlaydı. Farkın bu yıl kapanarak yüzde 2’lere düştüğü görüldü. Bu artış önümüzdeki yılda uzaktan işlemlerin çok daha yükseleceğine işaret ederken, kısa ve orta vadede banka şubelerine olan ihtiyacın giderek azalacağı öngörülüyor.

UZAKTAN HESAP NASIL AÇILIYOR?

Banka şubesine gitmeden internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden hesap açılabiliyor. Tüketicilerin öncelikle hangi bankada hesap açacağına karar vermesi gerekiyor. Uzaktan müşteri ediniminde farklı bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli nakit fırsatı sunduğundan, tüketicilerin işlemleri karşılaştırma siteleri üzerinden yaparak en cazip fırsatı sunan bankayı tercih etmeleri öneriliyor. Bu sitelerden güvenli olarak ilgili bankanın mobil uygulamasına yönlendirilen tüketicilerin uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesi için öncelikle üzerindeki bilgilerin kolaylıkla okunabildiği yeni T.C. kimlik kartına ve akıllı telefona sahip olunması gerekiyor. Bilgilerin banka uygulaması ya da mobil sitesi üzerinden doğrulanmasının ardından banka yetkilisi görüntülü konuşmayla müşteri ile irtibata geçiyor. Bunun için yüzünüzün net gözüktüğü, aydınlık bir ortamda olmanız gerekiyor. Mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğini kullanmanız istenebilir. Telefonunuzda bu özelliğin hangi menü altında olduğunu ve nasıl açılacağını önceden öğrenin. İşlemler için ise formu eksiksiz doldurmanız ve banka yetkilisinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz gerekiyor.

SENEYE UZAKTAN İŞLEMLER ŞUBEDEN İŞLEMLERİ GEÇEBİLİR

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024 yılının ilk beş ayında 3,3 milyon kişi uzaktan bankacılıkla banka müşterisi oldu. Geçtiğimiz sene bu sayı 2,5 milyondu. Diğer taraftan banka şubesinden hesap açan müşterilerin sayısında gözle görünür bir düşüş yaşandı. Son verilere göre, şubeye giderek müşteri olanların sayısı uzaktan bankacılıkla müşteri olanların sayısından sadece yüzde 2 daha fazla. Geçtiğimiz sene yüzde 42 olan bu farkın sadece bir yıl içinde yüzde 2 seviyesine inmesi önümüzdeki yıldan itibaren banka şubelerinde işlem yapacak müşteri sayısının uzaktan müşteri olanların çok altında kalacağına işaret ediyor.