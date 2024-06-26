Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan bankacılık sektörü verilerine göre, Türk Lirası cinsinden mevduatlar ilk kez 10 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı. 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış göstererek 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükseldi.

Dolar karşılığı ve oran rekoru

14 Haziran itibarıyla TL mevduatlarının dolar karşılığı 319 milyar 784 milyon dolar oldu. BDDK verilerine göre, 1 Ocak 2014 tarihinden beri TL mevduatındaki paranın dolar karşılığı rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde TL mevduatının toplam mevduat içerisindeki oranı yüzde 62,9 ile rekor kırdı. TL mevduatın toplam mevduata oranla en düşük olduğu dönem ise Aralık 2021'de yüzde 30,9 olarak kaydedilmişti.

Bu artış, Türk Lirası'na olan güvenin artması ve yüksek mevduat faiz oranlarının etkisiyle gerçekleşti. Uzmanlar, doların sabit kalması ve bankaların sunduğu cazip faiz oranlarının, TL mevduatlarının artmasında büyük rol oynadığını belirtiyor.

Uzman görüşleri ve gelecek beklentileri

Ekonomistler, TL mevduatların artmasının ekonomik istikrar açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguluyor. Ancak, bu durumun sürdürülebilir olup olmayacağı, ekonomik politikalar ve global piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişebilir. Yüksek faiz oranlarının devam etmesi, TL mevduatların artış trendini sürdürebilir.