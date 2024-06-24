Bankalar, ATM'lerden günlük para çekme limitlerini yükseltti. Bu artış, vatandaşların daha büyük miktarlarda nakit çekmesini kolaylaştıracak ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.

Yeni limitler açıklandı

CnnTürk'ün haberine göre, 15 banka ATM'lerden günlük para çekme limitlerini artırarak yeni rakamları duyurdu. Vatandaşlar artık daha yüksek miktarlarda nakit çekebilecek. İşte bankaların yeni günlük para çekme limitleri:

İş Bankası: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL Yapı Kredi: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL Garanti BBVA: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL Fibabanka: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL ING: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL QNB Finansbank: Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 20.000 TL VakıfBank: Nakit: 20.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 25.000 TL

Nakit: 20.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 25.000 TL TEB: Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL

Nakit: 10.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 15.000 TL Ziraat Bankası: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 15.000 TL

Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 15.000 TL Kuveyt Türk: Nakit: 20.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 30.000 TL

Nakit: 20.000 TL, QR: 10.000 TL, Toplam: 30.000 TL DenizBank: Nakit: 5.000 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 12.500 TL

Nakit: 5.000 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 12.500 TL Akbank: Nakit: 5.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 10.000 TL

Nakit: 5.000 TL, QR: 5.000 TL, Toplam: 10.000 TL Halkbank: Nakit: 7.500 TL, QR: 7.500 TL, Toplam: 15.000 TL

Vatandaşların nakit ihtiyaçları daha kolay karşılanacak

Bu yeni düzenleme ile vatandaşlar, ATM'lerden daha yüksek miktarlarda para çekebilecek. Özellikle bayram öncesi ve sonrası dönemlerde bu artış, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak.