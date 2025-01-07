2025 yılı için bankalar tarafından uygulanan EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında büyük bir zam yapıldı. Yeni ücret tarifesi tüm bankalar için geçerli olacak.

Bankalar, 2025 yılı için para transferi işlemlerinde uygulanacak EFT ücretlerine büyük bir artış getirdi. Yapılan zamma göre, EFT ücretlerine %44,38 oranında bir zam yapılırken, ücret tutarlarının basamakları da bu oranda artırıldı. Yeni tarifeye göre, para transferi işlemleri 2025 yılından itibaren daha maliyetli hale gelecek.

2025 EFT ücret tarife düzenlemesi açıklandı

2024 yılında açıklanan %44,38'lik enflasyon oranı doğrultusunda, bankalar 2025 yılı için EFT ücretlerine zam yaptı. Artış, sadece bireysel müşterileri değil, tüm banka müşterilerini etkileyerek, para transfer işlemleri için daha yüksek ücretler talep edilmesine yol açtı.

Yeni düzenleme, tüm bankalarda geçerli olacak şekilde uygulanacak ve 2025 yılı itibarıyla tüm EFT işlemleri, daha yüksek ücretlerle gerçekleştirilecek.

EFT ücretlerine yapılan zammın detayları

EFT ücretlerindeki artış, yapılan zamma paralel olarak, tutar basamaklarını da etkileyecek. Yani, küçük miktarlarda yapılan transferlerde de daha fazla ödeme yapılması gerekecek. Bankalar, bu zammı, enflasyon oranına paralel olarak yaptıklarını belirterek, müşterilerine bilgilendirme yapmaya başladı.

Yeni uygulama ile birlikte banka hesapları arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde belirlendi:

6 bin 300 TL'ye kadar yapılacak transferlerde EFT ücreti 4,43 TL'den 6,39 TL'ye yükselecek.

6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasındaki transferler için ise EFT ücreti 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkarılacak.

304 bin 800 TL'nin üzerindeki işlemler için ise bankalar, müşterilerinden 159,97 TL komisyon alacak.