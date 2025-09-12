Altın ve gümüş piyasaları, 2025 boyunca küresel jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentilerle sert yükselişler yaşadı. Değerli metallerdeki hızlı artış sonrası bankacılık devleri Commerzbank ve UBS yıl sonu tahminlerini güncelledi.

Commerzbank’tan güncel tahmin

Alman bankacılık devi Commerzbank, altın, gümüş ve platin için tahminlerini revize etti.

Gümüş : 2025 sonu için ons başına 41 dolardan 43 dolara çıkarıldı.

Altın : 2026 sonu için beklenti 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltildi.

Platin: 2025 sonu tahmini 1.350 dolardan 1.400 dolara çıkarıldı.

UBS: 3.900 dolar öngörüsü

İsviçreli banka UBS de altın fiyatı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın raporuna göre:

2025 sonu için altın hedefi 300 dolar artışla ons başına 3.800 dolar oldu.

2026 ortası için tahmin 3.900 dolara yükseltildi.

UBS ayrıca, altın borsa yatırım fonu (ETF) varlıklarının 2025 sonuna kadar 3.900 tonun üzerine çıkarak önceki rekor seviyelere yaklaşmasını bekliyor.