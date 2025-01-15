Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılında zaman aşımına uğrayacak mevduat hesaplarıyla ilgili kamuoyuna önemli bir bilgilendirme yaptı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereği, mevduat, katılım fonu, emanet veya alacak hesaplarında 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmaması halinde bu hesaplar zaman aşımına uğruyor.

Zaman aşımına giren hesaplar, yasal düzenlemeler kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor. Bu durumun önüne geçmek için hesap sahiplerinin, bankalarına başvurarak hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2025

Bankalar, 2025’te zaman aşımına uğrayacak hesap sahiplerinin en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubelere başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı. Belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda, ilgili tutarlar TMSF’ye devredilecek.

Bankalar tarafından yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

2023 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan hesaplar, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın resmi internet sitelerinde dört ay süreyle yayımlandı.

Listelerde adı bulunan müşterilerin, kimlik belgeleriyle şubelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

50 TL üstündeki bakiyeler için tebligat

Bankaların açıklamasına göre:

50 TL’nin üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerinin kayıtlı adreslerine tebligat gönderilecek.

50 TL altındaki bakiyeler için herhangi bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle küçük bakiyeli hesap sahiplerinin de mağduriyet yaşamamaları adına sürece dikkat etmeleri önem taşıyor.