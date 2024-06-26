Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre bankacılık sektörünün mevduatı 14 Haziran 2024 tarihi ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 442 milyar lira artarak 16 trilyon 838,3 milyar liraya yükseldi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Bankacılık sektörünün mevduatı (bankalar arası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 442 milyar 43 milyon 489 bin lira artışla 16 trilyon 838 milyar 257 milyon 61 bin liraya çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 14 Haziran itibarıyla 1 milyar 676 milyon dolarlık azalış görüldü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,88 artarak 1 trilyon 616 milyar 372 milyon 800 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,02 yükselişle 1 trilyon 542 milyar 645 milyon 778 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,10 artışla 1 trilyon 942 milyar 61 milyon 889 bin liraya çıktı.

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