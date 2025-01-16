Japonya'nın önde gelen bankalarından MUFG, güvenlik açığı nedeniyle büyük bir skandala imza atı. Ekim 2024'te bankanın Tokyo’daki Nerima ve Tamagawa şubelerinde meydana gelen olay, bankanın imajını ciddi şekilde zedeledi. Bankanın eski bir çalışanı, müşteri kasalarındaki yedek anahtarları kullanarak 9 milyon dolar değerinde altın, nakit ve değerli eşyaları çaldı.

Olay, banka müşterisinden gelen bir şikayet üzerine 31 Ekim 2024'te fark edildi. Müşterinin kaybolan eşyaları için başvurmasıyla başlayan süreç, hızla büyüdü ve suçlu çalışan tarafından yapılan itirafla netleşti. Banka, suçlu çalışanın 14 Kasım 2024’te işine son verdiğini duyurdu.

Banka yetkilileri, suçlunun, kiralık kasaların yedek anahtarlarına erişimi olan bir çalışan olduğunu ve bu kişinin yaklaşık 60 müşterinin hesabından hırsızlık yaptığını belirtti. Olayın, güvenlik zafiyetlerinden kaynaklanan bir dizi hata sonucu ortaya çıkarken, banka çalışanının, hesaplardan çaldığı değerli eşyaları paraya çevirdiği ifade edildi.

Fatura yöneticilere kesildi

Skandalın ardından banka, sorumluluğu üst düzey yöneticilerine yükledi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Naoki Hori ve Genel Müdürü Junichi Hanzawa dahil olmak üzere 5 üst düzey yönetici, suçtan dolayı özür dilemek ve banka çalışanlarının güvenini yeniden kazanmak amacıyla maaşlarından 3 ay süreyle yüzde 20-30 kesinti yapılacağını açıkladı.

Banka, olayı takiben güvenlik önlemlerini güçlendirme sözü verdi. Kiralık kasaların yedek anahtarlarının daha dikkatli izleneceği, banka operasyonlarındaki kontrollerin ise daha da sıklaştırılacağı duyuruldu. Banka, müşterilerin kayıplarını kademeli olarak telafi etmeye başladı ve bu süreçte ek önlemler alacağına dair taahhütte bulundu.

Hanzawa, konuyla ilgili olarak 16 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, olayın ardından bankanın güvenlik önlemlerinde köklü değişiklikler yapmayı planladığını belirtti. Ayrıca, söz konusu çalışanın gözaltına alındığı ve hukuki sürecin başladığı aktarıldı.