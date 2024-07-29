Safiye Soyman'ın MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün vefatının ardından ünlü şarkıcı Banu Alkan’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı başsağlığı mesajı, dikkatleri üzerine çekti. Ancak Alkan’ın paylaştığı video ve etiketler, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Uzun yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Safiye Soyman’ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. Harun Akaröz’ün cenazesi Bodrum’da gerçekleştirildi ve ünlü isimler cenazeye destek vermek amacıyla törene katıldı. Ancak, bazı ünlü isimlerin cenazeye katılmadığı, bunlar arasında Seda Sayan’ın Amerika’da olduğu ve bilet bulamadığı öğrenildi.

Tepki çekti

Safiye Soyman'a başsağlığı dilemek için sosyal medya hesabından bir video paylaşan Banu Alkan, tepki topladı. Alkan, paylaşımında müzikli bir video kullanarak, dünyaca ünlü isimler Jennifer Lopez ve Kylie Jenner'ı etiketledi. Bu durum, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Kullanıcılar, Alkan’ın paylaşımını “saygısız” ve “uygunsuz” buldu.

"Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir"

Eleştirilerin ardından, Banu Alkan paylaşımını hızla kaldırdı ve bir açıklama yaptı. Alkan, paylaşımın kendisine ait olmadığını öne sürerek, “Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir ki bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'ye başsağlığını hikayemden diledim ve bizzat şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğunu” dedi.

Banu Alkan’ın savunması, birçok kişi tarafından yetersiz bulundu. Sosyal medyada kullanıcılar, Alkan’ın başsağlığı mesajının gereksiz yere dikkat çekici ve uygunsuz olduğunu belirtti.