Yeşilçam'ın usta ismi Banu Alkan, sağlık durumu hakkında çıkan yanlış haberlerle gündeme geldi. Beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar yalanlandı, Alkan'ın sağlık durumu ise giderek iyiye gidiyor.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Banu Alkan, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlk anda beyin kanaması geçirdiği yönünde haberler yayıldı. Ancak kısa süre sonra bu iddialar yalanlanarak, Alkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir açıklama geldi. Alkan’ın hayranları, endişelenen bu haberler karşısında rahat bir nefes aldı.

Yüksek tansiyon ve şeker krizi nedeniyle fenalaştı

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyada yer alan beyin kanaması iddialarının asılsız olduğunu belirterek, Alkan'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi. "Banu Alkan ile telefonda konuştum, kendisi bilincinin yerinde ve sağlığı çok iyi. Yüksek tansiyon ve yüksek şeker nedeniyle fenalaştı. Tansiyonunu kontrol altına almakta zorlanmışlar, şekerinin yükselmesi de büyük bir tehlike yaratmış. Şu an durumu stabil" açıklamasında bulundu.

Onur Akay, Banu Alkan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve doktorların tedavi sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle oyuncunun uçak yolculuğuna çıkmasının yasaklandığını belirtti.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Banu Alkan'ın hayranları, sağlık durumuna dair gelen sevindirici haberle rahat bir nefes aldı. Alkan’ın tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği ve kısa süre içinde taburcu olması bekleniyor.