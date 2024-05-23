Banyo hijyeninde dikkat edilmesi gerekenler, hem kişisel sağlığımız hem de banyonun temiz ve hijyenik kalması için oldukça önemlidir.
İşte banyo hijyeninde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
Kişisel Hijyen:
- Duş Süresi ve Sıklığı: Duş süresi çok uzun olmamalı, 5-10 dakika yeterlidir. Duş sıklığı ise kişisel tercihlere ve mevsime göre değişebilir. Genellikle haftada 2-3 kez duş almak yeterlidir.
- Su Sıcaklığı: Su sıcaklığı çok yüksek olmamalı, ılık su tercih edilmelidir. Çok sıcak su, cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir.
- Sabun ve Şampuan Seçimi: Cilt tipine uygun, doğal içerikli sabunlar ve şampuanlar tercih edilmelidir. Kimyasal içerikli ürünler, cildin pH dengesini bozabilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
- Lif ve Havlu Kullanımı: Lifler düzenli olarak değiştirilmeli ve her kullanımdan sonra iyice durulanıp kurutulmalıdır. Havlular ise kişiye özel olmalı ve sık sık değiştirilmelidir.
Banyo Temizliği:
- Zemin ve Fayans Temizliği: Banyo zemini ve fayanslar, her duştan sonra durulanmalı ve haftada en az bir kez dezenfektanlı bir temizleyici ile temizlenmelidir.
- Klozet Temizliği: Klozet, her kullanımdan sonra özel klozet temizleyicileri ile temizlenmelidir. Klozet fırçası ise düzenli olarak dezenfekte edilmeli ve değiştirilmelidir.
- Lavabo ve Küvet/Duşakabin Temizliği: Lavabo ve küvet/duşakabin, her kullanımdan sonra durulanmalı ve haftada en az bir kez temizlenmelidir. Özellikle sabun kalıntılarının birikmemesi için dikkat edilmelidir.
- Havalandırma: Banyo, her duştan sonra ve gün içinde sık sık havalandırılmalıdır. Bu, küf ve mantar oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
- Çöp Kovası: Banyo çöp kovası düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlenmelidir.
Ek Öneriler:
- Banyo paspası sık sık yıkanmalı ve değiştirilmelidir.
- Diş fırçaları, açıkta bırakılmamalı ve düzenli olarak değiştirilmelidir.
- Banyo perdeleri sık sık yıkanmalı veya değiştirilmelidir.
- Banyo dolapları düzenli olarak temizlenmelri ve havalandırılmalıdır.
- Banyo havluları, 60 derecede yıkanmalıdır.
Editör: Nurican ALBAYRAK