Banyo hijyeninde dikkat edilmesi gerekenler, hem kişisel sağlığımız hem de banyonun temiz ve hijyenik kalması için oldukça önemlidir.

İşte banyo hijyeninde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

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Kişisel Hijyen:

  • Duş Süresi ve Sıklığı: Duş süresi çok uzun olmamalı, 5-10 dakika yeterlidir. Duş sıklığı ise kişisel tercihlere ve mevsime göre değişebilir. Genellikle haftada 2-3 kez duş almak yeterlidir.
  • Su Sıcaklığı: Su sıcaklığı çok yüksek olmamalı, ılık su tercih edilmelidir. Çok sıcak su, cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir.
  • Sabun ve Şampuan Seçimi: Cilt tipine uygun, doğal içerikli sabunlar ve şampuanlar tercih edilmelidir. Kimyasal içerikli ürünler, cildin pH dengesini bozabilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  • Lif ve Havlu Kullanımı: Lifler düzenli olarak değiştirilmeli ve her kullanımdan sonra iyice durulanıp kurutulmalıdır. Havlular ise kişiye özel olmalı ve sık sık değiştirilmelidir.

Banyo Temizliği:

  • Zemin ve Fayans Temizliği: Banyo zemini ve fayanslar, her duştan sonra durulanmalı ve haftada en az bir kez dezenfektanlı bir temizleyici ile temizlenmelidir.
  • Klozet Temizliği: Klozet, her kullanımdan sonra özel klozet temizleyicileri ile temizlenmelidir. Klozet fırçası ise düzenli olarak dezenfekte edilmeli ve değiştirilmelidir.
  • Lavabo ve Küvet/Duşakabin Temizliği: Lavabo ve küvet/duşakabin, her kullanımdan sonra durulanmalı ve haftada en az bir kez temizlenmelidir. Özellikle sabun kalıntılarının birikmemesi için dikkat edilmelidir.
  • Havalandırma: Banyo, her duştan sonra ve gün içinde sık sık havalandırılmalıdır. Bu, küf ve mantar oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
  • Çöp Kovası: Banyo çöp kovası düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlenmelidir.

Ek Öneriler:

  • Banyo paspası sık sık yıkanmalı ve değiştirilmelidir.
  • Diş fırçaları, açıkta bırakılmamalı ve düzenli olarak değiştirilmelidir.
  • Banyo perdeleri sık sık yıkanmalı veya değiştirilmelidir.
  • Banyo dolapları düzenli olarak temizlenmelri ve havalandırılmalıdır.
  • Banyo havluları, 60 derecede yıkanmalıdır.

Editör: Nurican ALBAYRAK