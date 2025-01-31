Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi tarafından 4 yılda geliştirilen yapay zeka destekli sistemle binaların risk analizi 24 dakika içinde yapılabilecek. Proje 81 ili kapsıyor.

Sözcü’nün haberine göre, Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen toplantıda konuşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, 1 Şubat itibarıyla tüm Türkiye’de aktif hale gelecek olan, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi' ile bölge halkının oturdukları binalarının risk analizini yapabileceğini ve 24 dakika içinde detaylı rapor alabileceklerini belirtti.