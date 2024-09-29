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Olayın ardından jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerine gelen itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri, hızlı bir şekilde arama çalışmalarına başladı. Gölette yapılan detaylı aramanın ardından Hamza Neccar’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Neccar’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Kahramanmaraş'ın Suçatı Mahallesi 'nde öğleden sonra meydana geldi. Suriyeli Hamza Neccar, yakınlarıyla birlikte baraj göleti kenarında piknik yaparken, serinlemek amacıyla suya girdi. Ancak, kısa süre sonra suda kayboldu. Yakınlarının paniğiyle hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Kahramanmaraş 'ta piknik yaptığı baraj göletine serinlemek için giren 20 yaşındaki Suriye li Hamza Neccar, kısa süre sonra suda kayboldu. Ekiplerin müdahalesiyle genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.

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