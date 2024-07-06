ANKARA (AA) - Başkentte, baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen kişi, Anadolu Ajansının (AA) Savaş Muhabirliği Eğitimi için bölgede bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli polis dalgıçlarca kurtarıldı.
Bala ilçesindeki Kesikköprü Baraj gölüne giren bir piknikçinin suda hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu AA'nın 25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi dolayısıyla burada bulunan emniyet mensuplarına bildirdi.
Gazetecilere, "suda hayatta kalma" dersi veren EGM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polis dalgıçlar, bilinci kapalı Mehmet B'yi kıyıya çıkardı.
Mehmet B, kıyıdaki ilk müdahalenin ardından eğitim alanında hazır bulunan 112 ekiplerince Bala Devlet Hastanesine sevk edildi.