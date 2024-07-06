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Akut Selçuk yangınla mücadele eğitimlerine devam ediyor

Akut Selçuk yangınla mücadele eğitimlerine devam ediyor

Bala ilçesindeki Kesikköprü Baraj gölüne giren bir piknikçinin suda hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu AA'nın 25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi dolayısıyla burada bulunan emniyet mensuplarına bildirdi.

ANKARA (AA) - Başkentte, baraj gölü nde boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen kişi, Anadolu Ajansının (AA) Savaş Muhabirliği Eğitimi için bölgede bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü nde görevli polis dalgıçlarca kurtarıldı.

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