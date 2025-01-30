Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kent genelinde su kesintisine gidildi.

Kurtköy derivasyonunda dün gece saatlerinde suda köpüklenme tespit edildi. Tespitin ardından şehir şebekesinde su kesintisi yapıldı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Kurtköy Derivasyonunda meydana gelen ‘köpüklenme’ nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yaptıklarını, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi. Gürel, şunları kaydetti:

"Dün gece 20.30-21.00 civarlarında Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına gelen hatta bir köpüklenme tespit ettik. Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an, teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da teknik çalışma yapıyoruz diye bilgilendirdik. Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz. Kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme olmasın diye bu açıklamayı yapıyorum.”