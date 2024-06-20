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Yapılan incelemenin ardından İrem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dalgıç ekipler, bir saatlik çalışmayla İrem'in cansız bedenine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı | Beş PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı | Beş PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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