Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Dylan Sprouse ile evlenmişti. Çift, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Palvin'in memleketindeki küçük bir köyde düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girmişti.

Magazin gündemini sarsan 'ihanet' iddiası

2018 yılından beri beraber olan çift hakkında çıkan ihanet iddiaları, magazin dünyasını derinden sarstı. İddialara göre, Dylan Sprouse, evlenmelerinin üzerinden bir yıl bile geçmeden Barbara Palvin'i aldattı. Dedikodular, TikTok'ta başladı ve 31 yaşındaki Dylan'ın, 17 yaşındaki bir sosyal medya fenomeniyle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

'Sprouse' soyadını kaldırdı

TikTok'ta 'goandsipwithus' adlı hesaptan yayılan iddialar arasında, Barbara Palvin'in aldatıldığı ve bu durumun genç sosyal medya fenomeninin Sprouse ile olan ilişkisini övmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Ünlü çift henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı, ancak Palvin'in sosyal medya hesaplarından 'Sprouse' soyadını kaldırması, ihanet iddialarını güçlendirdi. Barbara ile Dylan'ın birlikte çekilen fotoğrafları hâlâ güzel modelin Instagram sayfasında yer alıyor.

Dylan Sprouse'un geçmişi de temiz değil

Bu, Dylan Sprouse'un adının karıştığı ilk ihanet skandalı değil. Ünlü oyuncu, Barbara Palvin'den önceki sevgilisi Dayna Frazer tarafından da sadakatsizlikle suçlanmıştı. Sprouse, Frazer ile ilişkisini genç kadını aldattığı için bitirdikten kısa bir süre sonra Palvin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu nedenle ünlü modelin Sprouse ile Frazer arasına giren 'öteki kadın' olduğu düşünülmüş ve 'yuva yıkan kadın' olarak etiketlenmişti.

Çiftin ihanet iddiaları karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Barbara Palvin'in sosyal medya hamleleri ve Dylan Sprouse'un geçmişi, magazin dünyasında bu tartışmanın daha da büyümesine neden olacak gibi görünüyor.