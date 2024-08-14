İzmir, 23 Ağustos 2024 Cuma akşamı, kültürel etkinlikler açısından zengin bir geceye ev sahipliği yapacak. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21:00’de başlayacak olan etkinlikte, Barcelona Guitar Trio’nun etkileyici performansı ve enerjik bir dans gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Barcelona Guitar Trio, klasik gitar repertuarındaki ustalığı ve yenilikçi yorumlarıyla tanınan bir grup olarak biliniyor. Üç yetenekli gitaristin sahne alacağı konserde, izleyiciler keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacak. Performans, farklı dönem ve tarzlarda seçilmiş eserlerle zenginleştirilmiş bir gitar dinletisi sunacak.