Barcelona, evinde Leganes'i ağırlayacağı maçta zirve mücadelesini sürdürmeyi hedeflerken, konuk ekip Leganes ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Barcelona
son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 38 puanla 1. sırada yer alan Barcelona, ev sahibi olarak bu maçta galibiyet hedefliyor.
Leganes
ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 15 puanla 17. sırada bulunan Leganes, deplasmanda galibiyet almak için mücadele edecek.
Barcelona - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarih: 15 Aralık Pazar
Saat: 23.00
Kanal: S Sport, S Sports Plus, EXXEN
Stadyum: Estadi Olímpic Lluís Companys
Kaynak: HABER MERKEZİ