Barcelona, evinde Leganes'i ağırlayacağı maçta zirve mücadelesini sürdürmeyi hedeflerken, konuk ekip Leganes ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Barcelona

son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 38 puanla 1. sırada yer alan Barcelona, ev sahibi olarak bu maçta galibiyet hedefliyor.

Leganes

ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 15 puanla 17. sırada bulunan Leganes, deplasmanda galibiyet almak için mücadele edecek.

Barcelona - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık Pazar

Saat: 23.00

Kanal: S Sport, S Sports Plus, EXXEN

Stadyum: Estadi Olímpic Lluís Companys