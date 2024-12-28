Fransız stoper Samuel Umtiti, şöhret dolu futbol kariyerini diz problemleri nedeniyle erken bitirme eşiğine geldi. Barcelona’nın yıllar önce büyük umutlarla transfer ettiği oyuncu, şu an Lille formasını giyiyor ancak sık sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Samuel Umtiti, 2024 yılında sadece bir kez forma giyebildi ve kronik diz problemleri nedeniyle şu ana kadar iki ciddi ameliyat geçirdi. Şubat ve ağustos ayında gerçekleştirilen ameliyatlara rağmen oyuncunun sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor. Lille kulübü, Umtiti’nin mevcut sözleşmesini uzatma niyetinde olmadığını açıklarken, Fransız stoperin futbolu bırakma ihtimali gün güne artıyor.

Dünya kupası fedakarlığı kariyerine mâl oldu

2022-23 sezonunda Lecce’de kiralık olarak forma giyen Umtiti, Lille’e transferinin ardından Ocak ayından bu yana sahalara çıkamadı. Kulüp yönetimi, oyuncunun eski formuna kavuşamayacağı görüsünün yaygın olduğunu dile getirdi. Sport gazetesi, tecrübeli savunmacının futbolu bırakma kararını ciddi bir şekilde gözden geçirdiğini yazdı.

Samuel Umtiti, Barcelona’ya transfer olduğu dönemde dünyanın en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Ancak, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa forması giymek için diz ameliyatını ertelemesi, sakatlık sorunlarının kronik hale gelmesine neden oldu. Bu kararı, futbol kariyerinin geri kalanını derinden etkiledi.

Umtiti’nin kariyerine kısa bir bakış

Barcelona: Lyon’dan 2016’da 25 milyon euro karşılığında transfer edildi ve çok sayıda kupa kazandı.

Fransa Milli Takımı: 2018 Dünya Kupası zaferine ulaşan kadronun önemli bir parçasıydı.

Lille: Sakatlıkları nedeniyle etkili bir performans sergileyemedi.

Samuel Umtiti’nin geleceğine dair kesin kararının yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Fransız oyuncunun futbolu bırakması, hayranları ve futbol kamuoyu tarafından derin bir üzünçle karşılanabilir.