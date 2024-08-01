Yatırım bankacılığı gelirlerindeki artışa rağmen, vergi öncesi kârı geçen yılın aynı özelliklerine göre yüzde 9 azalarak 4,6 milyar GBP'den 4,2 milyar GBP'ye indi. Analistlerin 3,8 milyar GBP kar beklediği Barclays, beklentileri aşarak 4,2 milyar GBP kar elde etti. Ancak bu rakam, geçen yıllarda gerilemede kaldı ve bankanın performansında düşüşe işaret etti.

Temettü ve hisse geri alımı planları

Barclays, 2024-2026 döneminde hisarlarına temettü ve his geri alım yoluyla en az 10 milyar GBP transferini planladığını duyurdu. Bu strateji, hisar değerini artırmayı hedefliyor.

Barclays'in yatırım bankacılığı gelirlerinde artışın gözlenmesine rağmen, diğer segmentlerdeki performansın tükenmesi toplam kârlılığı kötü durumda. Banka, FAVÖK'te gerileme yaşadı ve bu durumu, gelir çeşitliliğinin artışı bir kez daha ortaya koydu.