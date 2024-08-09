Güzelbahçe Belediyesi’nin her yıl ilgiyle takip edilen Payamlı Bardacık Festivali, bu yıl 10. kez düzenleniyor. 10-11 Ağustos tarihlerinde Payamlı Köyü’nde gerçekleşecek festival, ünlü konukları ve renkli etkinlikleriyle dikkat çekecek. Bu yıl, manken İvana Sert ve sanatçı Suavi festivalin jüri üyeleri olarak yer alacak.

Festivalin yıldızları

Güzelbahçe Belediyesi tarafından düzenlenen Payamlı Bardacık Festivali, bu yıl ünlü isimlerin katılımıyla daha da dikkat çekici hale geliyor. Festivalin jüri üyeleri arasında manken İvana Sert ve sanatçı Suavi bulunacak. Sert ve Suavi, festivalde en iyi bardacık seçiminin yapılacağı yarışmada jüri üyeliği yapacak. Ünlü konuklar, festivalin renkli atmosferine katkı sağlayacak.

En iyi bardacık için yarışma

Bu yılki festivalde Payamlı’nın en iyi bardacıkları yarışacak. Festivalin ana etkinliklerinden biri olan bardacık yarışması, zengin lezzetleri ve yaratıcı sunumlarıyla katılımcılara görsel ve damak zevki şöleni yaşatacak. Yarışma sonucunda en iyi bardacık seçilecek ve ödüllendirilecek. Ayrıca festivalde çeşitli konserler, halk dansları gösterileri ve köy ürünleri satış stantları yer alacak.

Başkan Günay’dan festival yorumları

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, festivalin 10. yılına özel olarak büyük bir coşku ve renk cümbüşü ile yapılacağını belirtti. Günay, “Bu yıl Payamlı Bardacık Festivali, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim olacak. İvana Sert ve Suavi’nin katılımı, festivale ayrı bir değer katacak. Festivalimizi hem coşkulu hem de anlamlı bir etkinlik olarak görmekteyiz” dedi.

Başkan Günay, festivalin köylüler ve tarım üzerindeki etkilerine de değindi. Köylülerin köylerini terk etmemeleri ve tarımın öneminin vurgulanması gerektiğini belirten Günay, “Köylülerimizin ve çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımın gelişmesi ve köy ürünlerinin değerinin anlaşılması için festivalimizi bir fırsat olarak görüyoruz. Bardacık incirimiz, bölgemizin gururu ve bu festival ile tanıtımını yaparak tarıma katkı sağlamak istiyoruz” diye ekledi.

Payamlı Bardacık Festivali, 10-11 Ağustos tarihlerinde saat 14:00’de Payamlı Köy Meydanı’nda yapılacak. Servis araçları, Atatürk Mahallesi Otobüs Son Durak’tan saat 10:00’dan itibaren saat başı kalkacak.