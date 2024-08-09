Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir barınak çevresinde 11 ölü köpeğin bulunması, hayvanseverleri üzdü ve öfkelendirdi. Olay, sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra büyük bir tepkilere neden oldu. Çeşitli hayvan hakları grupları, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak durumu protesto etti.

Olayın detayları

Olay, hayvanseverlerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde, barınak yakınında ölü olarak bulunan 11 köpek dikkat çekti. Durumun fark edilmesinin ardından bölgedeki ilçe jandarma komutanlığı ekipleri olay yerine intikal etti ve güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, ölen köpeklerin bulunduğu alanla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Veteriner hekimden açıklama

Olayın ardından veteriner hekimler tarafından yapılan ilk incelemelerde, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Hayvanseverler adına açıklama yapan Veteriner Hekim Elif Türker, “Yapılan incelemelerde 11 ölü köpek bulduk. Ölüm nedenini belirlemek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Türker, köpeklerin ölümüne neden olan etkenlerin araştırıldığını ve sonuçların en kısa sürede paylaşılacağını belirtti.