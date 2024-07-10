Yılmaz'ın babasıyla birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafı, hayranları tarafından sevgiyle karşılandı. Bu nostaljik kare, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

Çocukluk fotoğrafını canlandırdı

Barış Alper Yılmaz, gündem olan bu fotoğrafın ardından babasıyla aynı pozu yeniden vererek sosyal medya hesabından paylaştı. Yeniden canlandırdığı bu anıyla takipçilerinden tam not alan Yılmaz, hem çocukluk anılarını tazeledi hem de babasıyla olan bağını gözler önüne serdi.