Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Bodrum tatili sırasında yaptığı aşk itirafı magazin dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı. Uzun zamandır genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddiaları konuşulurken, Subaşı'nın gizli aşkı ortaya çıktı.

Arkadaşımın aşkısın!

Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı, NBA oyuncusu Rony Seikaly çıktı. Bodrum'da tatildeyken sosyal medya hesabından "Yine aşık oldum" paylaşımı yapan Subaşı, herkesin tahmin ettiği gibi Barış Alper Yılmaz ile değil, kankasının eski eşiyle aşk yaşıyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Brezilyalı model Martha Graeff'in eski eşi Rony Seikaly ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Subaşı'nın, Bodrum'daki Maçakızı Oteli'nin iskelesinden Seikaly'nin teknesine sık sık gittiği belirtiliyor.

Rony Seikaly kimdir?

59 yaşındaki Rony Seikaly, eski NBA oyuncusu ve DJ olarak biliniyor. Seikaly, 2015 yılında evlendiği Martha Graeff ile kısa bir süre önce dostça boşandı. Çiftin bir kızları bulunuyor ve boşanmalarının ardından aralarındaki ilişki iyi durumda.

Martha takipten çıktı!

Martha Graeff, eski eşi Rony Seikaly ile Şeyma Subaşı'nın ilişki yaşadığını öğrenince, Subaşı'yı Instagram'dan takipten çıkardı. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından dikkatle izlendi.

Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı, herkesin beklediği gibi Barış Alper Yılmaz değil, NBA oyuncusu Rony Seikaly oldu. Subaşı'nın kankasının eski eşiyle yaşadığı ilişki, sosyal medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.