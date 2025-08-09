Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanından 3-0’lık net bir galibiyetle dönerken, maçın yıldızı Barış Alper Yılmaz oldu. Forvette görev alan milli futbolcu, iki gol ve bir asistle takımına sezonun ilk maçında büyük katkı sağladı.

Barış Alper’in ilk gol sonrası yaptığı gol sevinci ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Yılmaz, yıllar önce Galatasaray’da oynayan ve “büyücü” lakabıyla tanınan Harry Kewell’ın meşhur gol sevincini taklit etti. Bu hareket, özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki dedikodular nedeniyle bazı futbolseverler tarafından eski takım arkadaşı Kerem’e ince bir gönderme olarak yorumlandı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması giydiği dönemde bu “büyücü” gol sevincini sıkça yapmasıyla özdeşleşmişti. Barış Alper Yılmaz’ın attığı gol sonrası bu hareketi sergilemesi, sosyal medya kullanıcıları arasında “Kerem’e gönderme” şeklinde yorumlandı ve gündem oldu.

Galatasaray’ın yeni sezona etkileyici bir başlangıç yapmasını sağlayan Barış Alper, sahadaki performansı ve gol sevinciyle hem taraftarların hem de spor kamuoyunun dikkatini çekti. Bu hareketin altında ne yatıyor olursa olsun, Yılmaz’ın performansı takımın hücumdaki önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi.