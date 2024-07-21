Galatasaray, orta saha ve sağ bek transferlerini tamamlama uğraşı verirken, kadrosundaki oyuncular için de teklifler almaya devam ediyor. Bu oyuncuların başında ise EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz geliyor.

Liverpool'dan dev teklif

Ünlü spor gazetecisi Nicolo Schira'nın haberine göre, İngiliz devi Liverpool, EURO 2024'te harika bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile görüşmelere hazırlanıyor. Liverpool, bu transferi 30 milyon euro karşılığında bitirmeyi planlıyor. Ayrıca Aston Villa, West Ham, Brighton ve Borussia Dortmund da Barış Alper Yılmaz ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Değerine değer kattı

Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'teki performansı sayesinde piyasa değerini 3 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Galatasaray yönetimi, genç yıldızını takımda tutmak istese de, gelen yüksek teklifler karşısında nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Barış, geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte İngiltere'ye gitmişti ve bu durum transfer dedikodularını daha da artırdı.

Galatasaray kariyeri

2021/22 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile toplamda çıktığı 108 karşılaşmada 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım formasını da 20 kez giyen Barış Alper, 2 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.