Ünlü oyuncu çift Barış Arduç ile Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya’yı kucaklarına aldıktan sonra yaşamlarını Beykoz’daki doğayla iç içe bir villada sürdürüyor. Yıllardır kiracı olarak oturdukları evde yaşamaya devam eden çift, şimdi büyük bir adım atarak evlerini satın aldı. 2 milyon dolara mal olan lüks villa, çiftin yeni yaşam alanı oldu.

Yıllar sonra kiracılıktan kurtuldular

Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun bir süredir kiracı olarak yaşadıkları Beykoz'daki villayı sonunda satın alarak kendi evlerinin sahibi oldular. Çift, yeni evlerinde kızları Jan Asya’yı büyütmeyi planlıyor. Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih eden Arduç ve Özay, aynı zamanda hem huzurlu hem de güvenli bir ortamda ailelerini geleceğe hazırlıyorlar.

Lüks villa için servet ödendi

Beykoz’un prestijli bölgelerinden birinde yer alan bu özel villa, 2 milyon dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Evin her bir köşesinde zarif bir tasarım ve konfor ön planda tutulmuş. Çift, yeni evlerinde sade ve huzurlu bir yaşam sürmeyi hedeflerken, aynı zamanda doğa ile iç içe olmanın keyfini çıkaracak.

Saray gibi yeni bir yuva

Çiftin yeni evi, adeta bir saray gibi tasarlanmış. Beykoz'un doğal dokusuna uygun olarak inşa edilen villada, geniş yaşam alanları, modern dekorasyon ve kaliteli yapı malzemeleri kullanılmış. Barış Arduç ve Gupse Özay, evlerinde kızlarını sağlıklı bir şekilde büyütmeyi ve her şeyden önce doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi amaçlıyorlar.