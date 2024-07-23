Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun Belçika'da ikamet ettiği yıllarda kullandığı kırmızı renkli spor aracı, İstanbul'daki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmek üzere Türkiye'ye getirildi. Bu önemli gelişme, Barış Manço hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Sel felaketinde hasar gördü

Barış Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından, Belçika'nın Liege kentinde üç yıl önce yaşanan bir sel felaketi sonrasında bir depoda bulundu. Selin ardından hasar gören araç, Manço'nun oğulları tarafından Türkiye'ye getirilebilmesi için gerekli yasal işlemler başlatıldı. Uzun süren süreçlerin ardından aracın Türkiye'ye nakledilmesine karar verildi.

"Araç trafiğe çıkmayacak"

Aracın, Barış Manço Müzesi'nde sergilenmeden önce mekanik açıdan çalışır hale getirilmesi planlanıyor. Ancak, trafiğe çıkmayacak. Batıkan Manço, "Ben buradan gönderiyorum, ağabeyim (Doğukan Manço) orada karşılayacak" diyerek, aracın Türkiye'ye varmasından sonra rötuş işlemlerinin yapılacağını belirtti.

Batıkan Manço, aracın Belçika'daki yaşamlarına dair önemli bir anı olduğunu belirterek, "Bu araç bana Belçika'daki yaşamımızı ifade ediyor. Ağabeyim ve ben burada doğduk. Okula burada başladık. Bizim buradaki aracımızdı." dedi. Ayrıca, aracı küçükken Belçika'da kullandıklarını ve birçok anıları olduğunu anlattı.

"Barış Manço Türkiye ve Belçika'yı birleştiriyor"

Aracın uğurlanması için düzenlenen törene katılan Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, "Bugün bizim için çok büyük bir gün. Barış Manço'nun yıllar önce Belçika'da kullandığı arabasını Türkiye'ye gönderecek bir girişimin başlangıcındayız. Barış Manço, Türkiye ve Belçika arasında kurduğu köprülerle gönüllerde yer etmiş bir insan." dedi.

Sponsor firma Barsan Global Lojistik Benelüx Direktörü Mehmet Can Günaydın, böyle bir projenin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. "Liege'de eski bir depoda sel nedeniyle kötü bir haldeydi. Oradan aracı Batıkan ve Doğukan beylerin yönlendirmesiyle teslim aldık. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle evrak işlemleri tamamlandı. Bizim için gurur verici bir durum." diye konuştu.