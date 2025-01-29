İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayını ve bununla birlikte bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması sebebiyle yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV sorumlu Müdürü Serhan Asker, emniyetteki işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıklamıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayımlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vermişti.

Konuyla ilgili, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayımladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği iddiasıyla Barış Pehlivan ve Halk TV yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.