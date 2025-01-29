İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddialara konu olan bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayımlanmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan’ın ifadesi ortaya çıktı. Pehlivan, ifadesinde söz konusu ses kaydını kendisinin yapmadığını, paylaşmadığını ve yayınlamadığını belirtti.

“Gazeteci olarak sadece soru sordum”

Gazeteci Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek ile birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savunmasında 22 yıllık gazetecilik kariyerine vurgu yapan Pehlivan, Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre şunları söyledi:

"22 yıldır gazetecilik yapıyorum. Beş kitabım, binlerce haberim ve yazım var. Halk TV’de ‘Kayda Geçsin’ programının yorumcusuyum ve Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazıyorum. Gazeteci olarak iddiaların merkezindeki kişiye soru sormamdan daha doğal bir şey olamaz."

Pehlivan, bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi kendisinin kaydetmediğini, yayınlamadığını ve paylaşmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmayı ben kaydetmedim, kimseyle paylaşmadım, ben yayınlamadım. Buna rağmen, kişiler arasındaki özel konuşmaların izinsiz kaydedilmesi ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıyayım. Oysa benim tek yaptığım şey, bir gazeteci olarak iddiaların odağındaki kişiye soru sormaktı. Bunun dışında hiçbir eylemim ya da sorumluluğum yoktur."

“Aynı bilirkişi başka medya organlarına da konuştu”

Pehlivan, bilirkişinin yalnızca kendisine değil, Yeni Şafak Gazetesi’ne de röportaj verdiğini belirterek, “28 Ocak 2025’te Yeni Şafak’a da konuştu. Peki, Yeni Şafak’a suç olmayan bir röportaj, Halk TV’ye ve bana nasıl suç olabilir?” diyerek çifte standart iddiasında bulundu.