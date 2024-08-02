Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nda, Muğla'nın su ürünleri ihracatında büyük bir başarı elde ettiğini açıkladı. 2024 yılının ilk 6 ayında 48 bin 725 ton su ürünü ihraç edilerek, 317 milyon dolar gelir sağlandı.

Saylak, deniz ekosistemini koruma amacıyla yapılan faaliyetleri anlattı ve Deniz Ticaret Odaları ile uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, su ürünleri ve balıkçılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu.

Muğla iç sularıyla sektöre imkan sağlıyor

Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip olan Muğla, iç sularıyla da sektöre geniş imkanlar sunuyor. Barış Saylak, avcılık, yetiştiricilik ve toprak havuzda deniz balığı yavru üretimi ile ilgili rakamları paylaştı. Milas'taki toprak havuzlarda üretim yapan 23 kuluçkahane, Türkiye deniz balığı yavrusu ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor.

Bilimsel araştırmalar, su ürünlerine olan yatırımın artacağını ve yetiştiricilik üretiminin avcılıkla elde edilen miktarı katlayacağını gösteriyor. Saylak, “Sürdürülebilirlik için çevresel tedbirlerle su kaynaklarının korunması ve planlı kullanımı önemlidir” dedi.

Balık adam sayısı arttı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak deniz ekosisteminin korunması için birçok faaliyet gerçekleştiren Saylak, 2022'de kurdukları 6 kişilik dalış timinin, 2023'te balık adam sayısını 12'ye çıkardığını belirtti. Dalış timi, deniz ve dip temizliği kampanyalarında aktif rol oynuyor. Müdürlüğün 4 su ürünleri kontrol teknesi bulunuyor ve bu sayı yakında 6'ya çıkarılacak.

Denizcilerden büyük destek

Saylak, Deniz Ticaret Odaları, STK'lar, gönüllüler ve su ürünleri firmalarından aldıkları desteklerle tonlarca hayalet ağ, tonoz ve atığı denizlerden temizlediklerini ifade etti. Muğla'da kazandığını ülkesine harcayan, her kampanyaya gönülden destek veren denizcilere şükranlarını sundu.