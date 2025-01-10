İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25. kez düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, gazeteciliğin onurlu tarihine ve genç kuşaklara ilham vermeye devam ediyor. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törende, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, gazetecilik camiasından önemli isimler ve Barış Selçuk’un ailesi yer aldı. Başkan Cemil Tugay, “Bir ülkede ancak basın özgürse demokrasi vardır” diyerek basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

"Gazetecilik, geceyi gündüze bağlar"

Başkan Tugay, açılış konuşmasında gazetecilik mesleğinin zorluklarına ve toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “Gazetecilik; geceyi gündüze bağlayarak yapılan, büyük özveri isteyen bir meslektir. Gazetecilik onurunu ve etiğini bizlere miras bırakan Barış Selçuk, Hande Mumcu ve diğer değerli gazetecilerimizin adlarını yaşatmak boynumuzun borcudur.”

Ödül alan gazeteler ve gazeteciler

Bu yıl ödüller beş farklı kategoride verildi:

İzmir Kent Haberi: Birincilik: Sıla Arabacıoğlu (Yenigün Gazetesi) Hande Mumcu Özendirme Ödülü: Yağız Barut (İz Gazete)

Ulusal Haber: Birincilik: Özgür Cebe (Sözcü Gazetesi) Özendirme Ödülü: Mehmet İnmez (Cumhuriyet Gazetesi)

İzmir Kent TV Haberi: Birincilik: Fatih Özkılınç ve Özgür Şengül (ANKA Haber Ajansı) Özendirme Ödülü: Hakan Gözalan ve Sinan Yeniçeri (İhlas Haber Ajansı)

Haber Fotoğrafı: Birincilik: Mehmet Emin Mengüarslan (Anadolu Ajansı) Özendirme Ödülü: Adem Altan (Agence France-Presse)



Basın özgürlüğünün önemi

Başkan Tugay, gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken, şu ifadelerle basın özgürlüğünün önemini vurgulayarak, “Gazeteciliği ödüllendirmek, gerçeğin peşinde koşanların yanında durmaktır. Biz demokrasiden ve basın özgürlüğünden yanayız. 10 Ocak’ların tekrar bayrama dönüşeceği günleri umutla bekliyoruz” diye konuştu.

Barış Selçuk’un gazetecilik mirası

Barış Selçuk’un gazetecilik kariyerine ve anısına ithafen düzenlenen yarışma, 25 yıllık gelenekle gazetecilik mesleğine ilham veriyor. Barış Selçuk’un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk, törende yaptığı konuşmada “Özgür gazetecilik çok anlamlı ve bizler her zaman bunun yanında olacağız” dedi. Yarışmanın seçici kurulunda Türkiye’nin tanınmış gazetecileri yer aldı. Pınar Türenç, Dilek Gappi, Faruk Bildirici ve Deniz Zeyrek gibi usta isimler, ödül kazananları titizlikle belirledi.