310 kiloluk Barış'ın acı sonu
Denizli’de tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım, Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.
Barış Yıldırım, Temmuz ayında Denizli’de tüp mide ameliyatı geçirmiş ve hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönmüştü. Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak’taki evinde fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cenaze pencereden çıkarıldı
Yıldırım’ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilemeyecek kadar ağır olduğu için evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı. Cenaze, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Eğriboyun Mezarlığı'nda, ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.