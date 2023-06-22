Sevgili dostlar her dönemde ortak dil sanat olmuştur. ​​​​​​​Sanat çünkü insanlığın ortak dilidir.

Sanat barışın dilidir.



Sanat acının yürek soğutmasıdır.



Binlerce yıldır sanat birleştirici ortak alan olmuştur.



Sanat nedir sorusunu ilk olarak sanatçıların gözünden yanıtlayalım.



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Mesela Tolstoy’a göre sanatın tanımı şu:

“Sanat, bir duyguyu deneyimleyen kişinin onu kasıtlı olarak başkalarına aktardığı etkinliktir."

Sanat nedir sorusunu Elbert Hubbard ise şöyle tanımlıyor:

“Sanat bir şey değil, bir yoldur.”

Buradan yola çıkarak sanatın tanımının kişiye, duygulara ve sanatın dallarına göre farklılık gösterebileceğini söyleyebiliriz.

Şimdi nesnel olarak sanat nedir kısaca açıklayalım.

Sanat, yaratıcının (sanatçının) teknik becerisini ifade eden, güzelliği veya duygusal gücüyle beğenilmesi amaçlanan görsel veya işitsel faaliyetleridir.

Sanat nedir sorusunu neden nesnel bir biçimde açıkladığımızı merak edebilirsiniz.

Çünkü sanatın tarihi boyunca pek çok işlevi olmuştur, bu durum elbette sanatın amaçsız olduğunu göstermez.

Sadece sanat, toplumlar için o kadar önemlidir ki kimi zaman evrensel bir sorunla ilgili kamuoyu yaratmak,

kimi zaman tarihi yansıtmak, kimi zaman kültürel açıdan gelişim sağlamak kimi zaman da sadece duyguları aktarmak için yapılır.

Dolayısıyla sanat nedir kısaca açıklanabilecek kadar sıradan bir soru değildir.

Sanat, tek bir kavramla açıklanamayan soyutlaşmış ve nicelleştirilmesi güç olan bir kavramdır.

Sanatın tanımı ve özellikleri

Sanat, kişinin kendisini evrenle ilişkili olarak deneyimlemesi için bir yol sağlar.

Sanatın meyveleri, unutulmaz ve kaybolmazdır.

Dolayısıyla insanların duygularını aktarabilmeleri için en etkili yoldur.

Sanatın tanımı ve özelliklerinden bir diğeri de hoş, duygusal ve etkileyici eserler üretilerek insanlara her zaman umut vadetmesidir.

Sanat, hayatın merkezinde yer alan ancak kelimelere dökmesi zor olanları fark etmemizi ve kendimizi tanımımazı da sağlar.

Aynı zamanda da farklı kültürlerle ilgili fikirlerimizi genişletebilmek ve dünyanın sesini duymak için etkili bir yoldur.

Sanat, duyarlılık ve yenilik demektir.

Sanatın önemini koruduğu toplumlar estetik, güzellik ve iyilik kavramlarına değer vermektedir.

Sanatın çeşitli araçlar kullanması ve herkese seslenebilmesi onun en büyük avantajıdır ve

sanat insanlardaki pek çok duyguyu devindirebilme gücüne sahip bir iletişim aracıdır.

Sanatın temel amacı sorun çözmektir.

Ve her zaman bir sorunu konu edinerek onun çözümünü insanlara anlatmaya çalışmak.

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İlk Çağlardan bu yana sık sık savaşmışlar ve sanat her zaman savaşlara değinmiş ve özellikle savaşların vahim sonuçlarını ele almıştır.

Çok sayıda duvar resimleri, kabartmalar, tablolar, gravürler, tiyatro oyunları, danslar, opera gösterileri, minyatür, müzik, sinema filmleri savaşı anlatmış ve insanları uyarmış, insanları barışa çağırmıştır.

Sürekli barışa gereksinim duyan insanlar, sanattan da sürekli barış iletileri almışlardır.

Sanat, çok estetik ve vurgulu anlatımlarla insanlara barışı anlatmış ve pek çok zaman etkili olmuştur.

İletişimin olumlu sonuçlanması, iletinin doğru kodlanması ve anlaşılabilir biçimde aktarılmasıyla ilgilidir.

Sanatçılar dikkatlice ve özenle iletilerini kodladıkları ve en çekici biçimde aktardıkları için çok sayıda insanı etkilemektedir.