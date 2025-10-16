İstanbul Beykoz’da barışma bahanesiyle nişanlısının evine giden Fethi Şancı, Aysel Karakoç’u 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beykoz’da nişanlı cinayeti

İstanbul Beykoz Çubuklu’da meydana gelen olayda, Fethi Şancı bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

Daireden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karakoç hayatını kaybetti.

Aysel Karakoç’un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenazeyi Karakoç’un kardeşi teslim aldı. Cenazenin 17 Ekim Cuma günü öğle namazına müteakip Bahçelievler’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Cani tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethi Şancı, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.