İspanya'nın en popüler turistik bölgelerinden biri olan Barselona'da, 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla binlerce kişi, aşırı turizmi protesto etti. Yerel yetkililere göre, Cumartesi akşamı yaklaşık 3.000 kişi kentin sokaklarına dökülerek turizmin şehir üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi.

"Turistler, evlerinize dönün" sloganları

Protestocular, kent genelinde "Turistler, evlerinize dönün" sloganlarıyla yürüyüş yaparak, hem Barselona'da hem de Katalonya bölgesinde turist rekoru kırılması beklenen bu yaz sezonunda aşırı turizmi engellemek için eylem çağrısında bulundu. Göstericiler, kentin ekonomik modelinin daha adil yöntemlere öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Gösterilerin yayılma sebebi

Geçtiğimiz aylarda turist kalabalığına karşı İspanya'nın Kanarya Adaları ve Mayorka'da düzenlenen gösterilerin Barselona'ya sıçramasıyla, yerel yetkililer turizm aşırılığına yönelik önlem arayışlarını hızlandırdı. Barselona Belediye Meclisi, Ekim ayından itibaren turist vergisinin kişi başına 4 euro yükseltilmesi için oy kullandı.

Konut krizi ve turistik daireler

Barselona Belediye Meclisi, önümüzdeki beş yıl içinde kentteki yaklaşık 10.000 turistik daire ruhsatını ortadan kaldırmayı planladığını açıkladı. Bu plan, turistik şehirlerde giderek büyüyen ulusal konut krizini hedef alarak, arazilerin turistik kullanım yerine konut kullanımına öncelik verilmesini amaçlıyor.

Küresel mücadele

Plan, aşırılaşan "kitle turizminin" yerel yaşama etkileri ile mücadelede küresel bir çaba olarak değerlendiriliyor. Barselona, bu adımlarıyla turizmin kontrolsüz büyümesini engellemeyi ve yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.(Euronews)