Bartın'ın Ulus ilçesinde Küre Dağları'nda yer alan bir otelde çıkan yangın, bölgedeki itfaiye ve güvenlik güçlerinin yoğun müdahalesine sahne oluyor.

Yangın sebebi henüz belirlenemedi

Yangın, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hacıçerçi köyünde, Küre Dağları sınırlarında bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Dumandan etkilenenler ve müdahale

Yangına, Bartın ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, dumandan etkilenen bazı kişilerin olduğu bilgisi alındı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere müdahalede bulundu.