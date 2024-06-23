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Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Erol K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berat Y. ve Hanife D. de kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Hanife D. (71), Berat Y. (19) ve Erol K. (19) yaralandı.

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