İlerleyen yaşına rağmen çalışmalarını sürdüren Fazlıoğlu, ölüm gerçeğini unutmadığını belirterek, iki farklı mezar taşı hazırladı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyünde, 62 yıldır mezar taşı ustalığı yapan Mehmet Fazlıoğlu, hem bölgedeki hem de çevre illerden gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. 85 yaşındaki Fazlıoğlu, 15 metrekarelik atölyesinde el emeğiyle mezar taşları üretiyor ve çeşitli mezar kabinleri inşa ediyor. 11 çocuk ve 23 torun sahibi olan Fazlıoğlu, yılların tecrübesiyle işini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Kendi mezar taşını yaptı

Mehmet Fazlıoğlu, 3 yıl önce kendi mezarı için iki ayrı taş hazırlamaya karar verdi. Taşlardan birinde "Hüseyin oğlu Mehmet Fazlıoğlu Ruhuna Fatiha doğum tarihi 1939" yazısı yer alırken, ölüm tarihi kısmı boş bırakıldı. Diğer mezar taşında ise hayatın geçiciliğini ve ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlatan anlamlı bir şiir yer alıyor: "Ben isyankar bir kulmuşum, Dünyayı sevip hep aldanmışım, Eyvah ömrüm gelip geçtin, Senin kıymetini bilemedim, Dostum çoktu dünyada, Beni mezara bırakıp gittiler, Yakınlarım mirasıma göz diker, Fakat borcumu ödemezler, Mezarımın yanından geçerler, bir Fatiha bile etmezler."

"Ölüme hazır olmamız lazım"

Mezar taşı ustası, yaptığı açıklamada kendi mezar taşını hazırlarken yaşadığı duyguları şöyle ifade etti: "1961 yılında askerden döndükten sonra mezar taşı yazmaya başladım. O zamanlar taşları elle yazıyorduk ve bu işi kendi kendime öğrendim. 38 yıl boyunca el takımlarıyla çalıştım, şimdi ise makinelerle çalışıyoruz. Artık eskisi gibi değil, çok daha rahat çalışabiliyoruz. Kendi mezar taşımı yazarken, ölümün her an gelebileceğini hatırlamak istedim. Yaşıtlarımın çoğu vefat etti, bizim de ölüme hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden iki ayrı mezar taşı yaptım; hangisini beğenirlerse onu mezarımın başına koyacaklar."

"Ölümü hatırlamak önemlidir"

Mehmet Fazlıoğlu, kendi mezar taşını hazırladığını görenlerin çoğunun şaşırdığını ve ürktüğünü belirtiyor: "İnsanlar bana 'Korkmuyor musun?' diye soruyor. Neden korkayım? Ölüm yok mu? Hatta bu mezar taşını herkes yaptırıp evin girişine koymalı ki, her gördüğünde ölümü hatırlasın. Günah işlememek için ölümü unutmamak çok önemlidir."

Şiirli mezar taşları

Fazlıoğlu, uzun süredir bu işi yaptığı için çevre illerden de yoğun sipariş aldığını ve mezar taşlarının çoğuna şiir yazdığını belirtti. "Kalp krizinden ölene farklı, trafik kazasında ölene farklı, şehit olmuş kişilere ise anlamlı şiirler yazarak mezar taşlarını süslüyorum. Bu, hem mezara anlam katıyor hem de hayatın geçiciliğini hatırlatıyor," dedi.