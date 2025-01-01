Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında ekoturizm amacıyla yapılan 2 katlı ahşap otelde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek otelin ikinci katını ve çatısını tamamen küle çevirdi.

Yangın ve müdahale

Yangın, saat 20.00 sıralarında otelin kalorifer dairesinde başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri, jandarma, UMKE ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Alevlerin ormana sıçrama riskine karşı iş makineleri ile otelin çevresine çukurlar kazıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Tamamen dolu otel boştu

Yangın sırasında otelde müşteri bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Otel, yılbaşı gecesinde tamamen doluyken, bugün boş olduğu belirtildi.

Yetkililerden açıklamalar

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, köye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Otel işletmecilerinden Yaşar Yıldırım, “Yangını çocuklarım haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede geldi ve kontrol altına aldı. Dün otelimiz tamamen doluydu, bugün boştu. Çok şükür can kaybı yok, sadece maddi zararımız var,” dedi.