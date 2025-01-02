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Tatlı suda uzun süre yaşayamayacağı belirtilen yunusun denize ulaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Suya fener tutularak yunusun denize doğru yüzmesi sağlanmaya çalışıldı. Ancak başarılı olunamadı.

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Ekipler, yavru yunusun, Karadeniz'den balık sürüsünün peşine takılıp 13 kilometre boyunca yüzerek bölgeye ulaştığını tespit etti.

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde piknik alanında oturan vatandaşlar, ırmakta yavru bir yunus görünce ihbarda bulundu. Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi ekipleri sevk edildi.

Bartın 'da, balık sürüsü kovalarken deniz den çıkıp Bartın Irmağı'na giren yavru yunus un yeniden Karadeniz'e ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

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