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Mazak'ın bir aydır motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mazak'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'tan Bartın yönüne 74 AAZ 988 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Emircan Mazak (17), Geçen köyü mevkisinde kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

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BARTIN (AA) - Bartın'da meydana gelen motosiklet kaza sında bir kişi hayatını kaybetti.

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