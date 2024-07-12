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Hasan A'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Yaptıkları kontrolde Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 3 yaralı yı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü ile babası Hasan A. (72), annesi Hatice A. (70) ve kızı Damla A. (11) yaralandı, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum'da "15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarımız ve Akıncı Davası İzlenimleri" söyleşisi

Çorum'da "15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarımız ve Akıncı Davası İzlenimleri" söyleşisi

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