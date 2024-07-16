Denizli'nin Tavas ilçesindeki Barza Ovası, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Yıl boyunca beklenen yağışların oldukça altında kalması, tarım faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Ovada arpa, buğday, tütün ve kekik üretimi büyük oranda düştü. Mahsul alamayan çiftçiler, yetkililerden yardım eli bekliyor.

Kuraklık tarımsal verimliliği düşürdü

Tavas ilçesinin güneyinde yer alan Barza Ovası, 8 mahalleyi kapsıyor: Nikfer, Bahçeköy, Yorga, Balkıca, Derinkuyu, Çağırgan, Gümüşdere ve Horasanlı. Bu mahallelerde sulama suyu ve yeraltı suyu bulunmuyor. Üreticiler, yağışların yetersizliği nedeniyle kuraklıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Kuru tarım yapılan bölgede arpa, buğday, tütün ve kekik verimliliği yüzde 65 oranında azaldı.

Çiftçiler yardım istiyor

Nikfer Mahallesi çiftçilerinden Ömer Yarangünü, "Geçen yıllarda dekardan 500 kilograma kadar arpa ve buğday alırken, bu yıl bu miktar 200 kilograma düşmüş durumda. Tütünde de büyük kayıp var. Devlet büyüklerimizden kuraklığın afet olarak değerlendirilmesini ve yardım edilmesini istiyoruz," dedi.

Tavas Ovası Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan Sarpay, "Bu seneki kuraklığı afet olarak nitelendirmek daha doğru olur. Geçen yıllarda bir dekardan 500 kilogram mahsul alırken, bu sene sadece 150 kilogram alabiliyoruz. Bu durum maliyetlerimizi karşılamamızı imkansız hale getiriyor," ifadelerini kullandı.

Mahsul nakliyesi bile zorlaştı

Çiftçi Ali Akyol, "Geçen sene römorklara sığmayan arpalar ve buğdaylar, bu sene römorkları doldurmuyor. Nakliye ücreti alırken bile utanıyoruz," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.