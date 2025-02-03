Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında, Başakşehir evinde Çorum FK’yı ağırlayacak. 4 Şubat 2025 Salı günü oynanacak bu mücadele, her iki ekip için büyük önem taşıyor. Başakşehir, sahasında 3 puanı hedeflerken, Çorum FK ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Ev sahibi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda gruptaki ikinci maçında 3 puan almayı hedefliyor. Takım, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.

Çorum FK deplasmanda galibiyet peşinde

Çorum FK, zorlu deplasmanda Başakşehir’i mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Deplasman galibiyeti ile grubunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Başakşehir - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 4 Şubat 2025, Salı

Saat: 15.30

Kanal: Mackolik, A Spor

Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu