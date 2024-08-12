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Kazakistan asıllı Türk futbolcu, 2020 yılında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Altınordu 'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.

Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." cümlelerine yer verildi.

Futbol cumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir , 21 yaşındaki stoper oyuncusu Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.

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